De Peiling: Ik steun de boerenactie volledig

Gisteravond vertrokken de eerste boeren vanuit Texel en de rest volgde vanochtend, op de trekker, richting Stroe. Ze protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van de Nederlandse regering. In Noord-Holland houdt dit in dat rondom Natura2000 gebieden de stikstofuitstoot met zeventig procent moet worden teruggedrongen. Hierdoor zouden veel landbouwbedrijven de deuren moeten sluiten. Ook jonge boeren, die het familiebedrijf van hun ouders over willen nemen, zien het somber in.

Files

Het protest is ook op de wegen niet onopgemerkt gebleven. De boeren mochten niet met hun trekkers op de snelweg komen, maar zij legden dit verbod massaal naast zich neer. Er ontstonden lange files in heel het land.

Steun

De protesterende boeren kunnen op relatief veel steun rekenen van de bevolking, meldt dagblad Trouw. Trouw heeft een onderzoek laten doen en kwam erachter dat 45 procent van de ondervraagden “volledig” achter het protest staan. Dit percentage is ten opzichte van oktober met zeven procent gestegen. Hoe zit dat bij jou? Sta jij volledig achter het boerenprotest?