Weer nieuw hoofdstuk in soap rond braakliggend terrein J.P. Heijestraat

Het is nog altijd niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het braakliggende terrein op de hoek van de Jan Pieter Heijestraat en de Borgerstraat in de Kinkerbuurt. Aan een jarenlange juridische strijd tegen de komst van een longstayhotel leek in 2020 eindelijk een einde te komen toen de gemeente de vergunningsaanvraag weigerde, maar nu oordeelt de Raad van State dat dit op verkeerde grond is gebeurd.

Buurtbewoners kwamen al jaren geleden in verweer tegen de plannen voor het longstayhotel. In 2009 werden er op de plek, waar nu een groot gapend gat zit, 35 sociale huurwoningen gesloopt. Aanvankelijk was het plan om er twintig koopwoningen te bouwen.

In 2014 veranderden de plannen van woningen naar een appartementenhotel met 55 kamers, horeca en een supermarkt. De buurt kwam daartegen in verzet en stapte naar de rechter. Na tal van rechtszaken besloot de gemeente de komst van het hotel opnieuw te beoordelen. Die weigerde uiteindelijk de vergunningsaanvraag, omdat de komst van het hotel in strijd is met de in 2017 afgekondigde hotelstop.

De projectontwikkelaar stapte daarop naar de Raad van State en voerde aan dat de gemeente de omgevingsvergunning niet mag weigeren op basis van het gewijzigde hotelbeleid. Het longstayhotel is namelijk een lopend project, waardoor de later ingevoerde hotelstop er niet op van toepassing is. De Raad van State stelt de ontwikkelaar in het gelijk en oordeelt dat de gemeente binnen 16 weken een nieuw besluit moet nemen over de vergunningsaanvraag.

Henk van Dijk van actiecomité Longstay No Way noemt de uitspraak 'een vet verlies', maar zegt ook niet op te geven. "We zijn al 7,5 jaar bezig en laten niet los. Als de gemeente de omgevingsvergunning uiteindelijk toch toekent, dan zullen we ook daartegen procederen. Dit kan nog jaren duren."

De gemeente laat weten de uitspraak te bestuderen en later met een reactie te komen.