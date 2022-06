Sportievelingen met beperking trainen voor hindernisbaan: "Goed en gezond voor mij"

Veel mensen met een beperking komen in het dagelijks leven al genoeg hindernissen tegen, maar de bewoners van Ons Tweede Thuis kunnen er nog wel een paar bij hebben. Zij trainen in deze periode namelijk voor een obstacle run, een hardloopwedstrijd op een parcours vol hindernissen, eind volgende maand.

De trainingen op het terrein van Atletiek Klub Uithoorn zijn niet nieuw: al zes jaar organiseert Ons Tweede Thuis daar wekelijks trainingen voor de bewoners van haar verschillende zorglocaties in Amstelland, waaronder Amstelveen.

Ook afgelopen dinsdag werd er weer flink gezweet. Fanatiekeling Bart is blij dat hij zijn energie weer kwijt kan: "Het is goed en gezond voor mij. Ik vind het heerlijk. Ik hou van sporten." Cliënt Esther heeft het wat zwaarder in de zomerse temperaturen: "Het is geen pretje, maar het moet wel gebeuren."