West-Friese boeren moeten 12 procent krimpen: "Er wordt niet naar ons geluisterd"

Ruim zestig West-Friese trekkers vertrokken vanochtend vanuit Enkhuizen naar Stroe, om te protesteren tegen de nieuwe stikstofregels. De hoeveelheid stikstof moet in de regio gemiddeld met 12 procent omlaag. Hoewel dat meevalt in vergelijking met veel gebieden, zorgde dat vandaag toch voor emoties: "Er gaan bedrijven failliet."

De 12 procent stikstofreductie die West-Friesland gemiddeld moet realiseren, lijkt mee te vallen in vergelijking met andere gebieden, waar deze soms wel met 70 procent naar beneden moet. Toch is dat volgens Staal ook bij sommige West-Friese bedrijven het geval.

