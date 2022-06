Geen files meer achter de trekkers: Eemnes gaat brug voor boeren aanleggen

Auto's en zware landbouwwagens zullen elkaar amper nog treffen in Eemnes. De gemeente komt met een brug over de Eemnesservaart, zodat de boeren de polder niet uit hoeven. Het gaat het om een permanente brug die wel open kan, want bijvoorbeeld Sinterklaas moet nog wel per boot kunnen aankomen de stad.

Tijdens die werkzaamheden, die een half jaar hebben geduurd, was er al een tijdelijke brug over de Eemnesservaart in de polder aangelegd voor de boeren. Dat was voor hen de omleidingsroute. En eigenlijk is deze verbinding iedereen zo goed bevallen dat Eemnes nu een permanente brug wil aanleggen

Evenementen

Het ontwerp moet niet opvallen in het Eemnesser landschap. Dat is een duidelijke opdracht. Daar komt bij dat deze brug geen muur is als er grote activiteiten zijn. "We houden rekening bij de aanleg van deze brug met evenementen. Door een uitneembaar deel toe te passen, is het mogelijk om een doorvaart te maken voor de boot van Sinterklaas en het Skûtsje", luiden zijn voorbeelden.

Afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de haalbaarheid voor een definitieve brug over de Eemnesservaart. Drie partijen hebben een plan mogen indienen. Daarbij was de gemeente heel duidelijk: het budget is maximaal 400.0000 euro. Dit bedrag is toereikend, zo blijkt volgens Reijn uit de offertes.

Laatste kwartaal

De inzet is om deze brug nog dit jaar te realiseren. Als alles meezit, dan zou de definitieve landbouwbrug er nog dit jaar kunnen liggen. Of dat ook op die korte termijn gebeurt, is de vraag. De gemeenteraad moet akkoord gaan. Het voorstel komt volgende maand aan bod in de raadszaal.

En hoe zit het met het verzet uit de samenleving? Daar lijkt nog wel wat te gebeuren, aangezien Reijn meldt dat hij Eemnessers kent die 'faliekant tegen zijn'. Bezwaarschriften kunnen voor vertraging zorgen voor deze 'mooie ontwikkeling', zoals de typering luidt van de wethouder.