Biologische boerin Ineke doet niet mee aan landelijk protest: 'Sta er dubbel in'

Een aantal Texelse boeren zat gisteravond al op de boot naar het vasteland om mee te doen aan de landelijke protestactie, maar boerin Ineke Hin blijft vandaag gewoon thuis bij haar koeien. Ze is, net als twee andere boeren op Texel, eigenaar van een biologische boerderij. Dat betekent dat haar boerderij veel minder stikstof uitstoot, omdat zij minder vee per hectare, minder mest en minder stikstof in het voer heeft. "Je stopt er veel minder stikstof in, dus het kan er ook niet uit verdwijnen", legt Hin uit.

De boerin maakt zich dus geen zorgen om de stikstofuitstoot bij haar boerderij, maar vindt dat er wel degelijk wat moet gebeuren om het landelijke stikstofprobleem tegen te gaan. "Maar een massale opkoopregeling is niet de oplossing daarvoor", vertelt de boerin als ze doelt op de plannen van het kabinet.

Biologisch boeren

Een oplossing is volgens Ineke simpel: meer boeren moeten de overstap maken naar biologisch. "De stikstofkringloop is op een biologische boerderij veel lager, dus er is ook veel minder uitstoot van", aldus Ineke. Maar het grote probleem is dat er tot op heden nog maar weinig boeren zijn die de overstap durven te nemen. "En dat moet de overheid juist gaan stimuleren om wél te gaan doen", vertelt de boerin.