Aangifte tegen krakers pand Ferdinand Bolstraat

Een groep krakers zit sinds vorige week in een pand aan de Ferdinand Bolstraat in Zuid. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of er een ontruiming gaat plaatsvinden.

Vorige week maandag kwamen de krakers het pand in. Een paar dagen later, op vrijdag, verstuurden ze een persbericht waarin ze schreven dat het om een protest tegen leegstand en hoge woningprijzen ging. Ook schreven ze dat het pand al twee jaar leegstaat.

"Wij hebben besloten om in De Pijp de kraken omdat het een mooi voorbeeld is van een prachtige buurt die verpest wordt door gentrificatie", vinden de krakers. "Wij werken in deze stad voor een minimumloon of studeren hier maar hebben niet genoeg geld om aan een woning te komen in deze stad. Wij worden uitgebuit en zijn er klaar mee dat onze lonen worden afgepakt terwijl we bijna niet kunnen rondkomen."

Twee vrouwen die gisteren in het pand aanwezig waren, van wie er een Engelstalig was, wilden gisteren niet reageren op de kraakactie. Ze verwezen naar het eerder verstuurde persbericht. Een buurtbewoner bevestigde dat het pand al lange tijd leegstaat. Hij had nog 'geen mening' over de krakers.