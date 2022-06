Vermiste Abdullah (15) 'rende plotseling uit zorginstelling', politie zoekt taxichauffeur

Het is inmiddels alweer een maand na de laatste oproep, maar de 15-jarige Abdullah uit Heerhugowaard is nog steeds vermist. De politie komt nu met meer informatie over de jongen, die geen directe familie heeft in Nederland. "Hij rende rond middernacht ineens weg uit de zorginstelling."

Sinds 3 mei wordt er naar de jongen gezocht. Hij is 1.60 en droeg die avond een zwart joggingpak. Er zijn vermoedens dat hij bij een auto is ingestapt, die hem even daarvoor zou hebben afgezet bij de instelling - wegens de privacy van de jongen doet de politie geen uitspraken over om wat voor zorginstelling het gaat.

Via sociale media heeft de tiener een aantal keer contact gehad, maar toen zei hij niets over zijn verblijfplaats. Wel is nu bekend dat hij mogelijk naar Amsterdam is gegaan.

Abdullahs telefoon werd namelijk opgenomen door een taxichauffeur die het toestel had gevonden. Hij vertelde de jongen op 18 mei te hebben afgezet bij station Sloterdijk. Die, mogelijke belangrijke getuige heeft zich daarna niet gemeld bij de politie en ook de telefoon is nooit ingeleverd.

Geen directe familie hier

Ook zou Abdullah op andere plekken in Noord-Holland zijn gezien, bijvoorbeeld in Den Helder. "De recherche heeft onderzoek gedaan en er zijn verschillende acties geweest, maar helaas vonden we hem niet." Voor 3 mei is hij al eerder korte periodes weggelopen van de zorginstelling.

Adbullah heeft dus geen directe familie in Nederland. Hoe dit kan wil de politie niets zeggen. "We willen niet alles van z'n leven online zetten", aldus een woordvoerder daarover. De tiener spreekt wel Nederlands. "We willen graag weten waar hij is en of hij veilig is."

Heb jij tips, melden kan hier.