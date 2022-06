Tentoonstelling koloniaal verleden in Amsterdams Tropenmuseum: "Het speelt ook nu nog"

Het Tropenmuseum in Amsterdam maakt vanaf komende vrijdag plaats voor een nieuwe vaste collectie op de eerste verdieping van het museum. 'Onze koloniale erfenis' gaat over het koloniale verleden en de ervaringen van mensen die in die tijd leefden. Ook vertellen kunstenaars hoe dit thema invloed heeft op de levens van nu.

Aan de tentoonstelling is jaren gewerkt, vertelt Wendeline Flores die als conservator de collectie heeft samengesteld: "We hebben hier lang naartoe gewerkt, en nu is het eindelijk zo ver." Met de expositie wil het museum inspelen op het maatschappelijke debat dat er tegenwoordig wordt gevoerd. "Kolonialisme, slavernij en racisme. Het zijn allemaal onderwerpen van vandaag de dag", zegt Flores. "De geschiedenis zit voor ons allemaal op een andere manier in de samenleving." Speciaal voor deze collectie De tentoonstelling neemt de hele eerste verdieping in. Verdeeld over 1200 vierkante meter zijn zalen ingericht per thema. "We wilden het vooral niet chronologisch maken. Er wordt ook aandacht besteed aan thema's als muziek, geloof en taal", vertelt Flores.

Een van de mensen voor wie dit nog steeds in het leven verwerkt zit is Gladys Paulus. Ze is een kunstenaar met Indische achtergrond. "Onze voorvaders kwamen uit Europa, maar onze voormoeders waren Inheems. Hierdoor hebben Indische mensen altijd de innerlijke strijd waar ze thuis horen." Om die reden vond Gladys het belangrijk om een werk speciaal voor deze tentoonstelling te maken. Veel van de twijfels waar Paulus het over heeft, worden in veel families verzwegen. "Als kind heb je dat door, maar begrijp je het niet. Met dit kunstwerk heb ik mezelf ook uitgedaagd om meer ruimte te nemen, terwijl de Indische cultuur daar niet per se voor staat." Een van de andere kunstenaars is Avantia Damberg, in haar werk staat de gelaagdheid van de Curaçaose cultuur centraal en de bevrijding van de tot slaaf gemaakten.

Actueel houden Komende vrijdag is de eerste dag dat de werken aanschouwd kunnen worden. "Het belangrijkste is dat er een dialoog op gang komt door de tentoonstelling", vindt de conservator. Ze hoopt dat mensen na gaan denken over het onderwerp, en dat ze ook vooral laten weten wat voor thema's er nog kunnen worden toegevoegd. "Het is een actueel onderwerp, dus in de zeven jaar dat de tentoonstelling er zal zijn kunnen er nog dingen veranderen." Het gesprek voeren is ook voor de kunstenaars belangrijk. "Ik denk dat heel veel mensen ergens wel een ingang hebben in hun familie of familiegeschiedenis die met kolonisatie of slavernij te maken heeft, terwijl ze dat niet altijd weten."