Archeoloog verrast door uitkomst onderzoek: 'Hoogovenman' blijkt een vrouw

De 'Hoogovenman' die midden jaren '60 van de vorige eeuw is opgegraven in Velsen-Noord, blijkt na nieuw onderzoek een vrouw te zijn. Ook is de datering op basis van nieuwe technieken bepaald op 174 tot 19 jaar voor Christus in plaats van 508 tot 171 voor Christus. De schedel van de 'Hoogovenvrouw' is te zien in Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.

In 2018 ter gelegenheid van het eeuwfeest van Tata Steel – het vroegere Hoogovens – is het skelet onderworpen aan een nieuw onderzoek, waarvan de resultaten nu bekend zijn geworden. "Die verrassen mij", zegt historisch archeoloog Jean Roefstra van de provincie Noord-Holland. Het skelet is onderworpen aan een isotopenonderzoek, DNA-onderzoek en opnieuw een fysisch-antropologisch onderzoek met dus de opvallende bevinding dat het om een vrouw gaat.

Reuma

Behalve de bepaling van het geslacht kon na het nieuwe onderzoek met nieuwe technieken worden vastgesteld dat de Hoogovenvrouw, die tussen de 20 en 29 jaar moet zijn geweest, heeft geleden aan reuma. "Ze moet ontzettende pijn hebben gehad", zegt Roefstra, "dat hebben we kunnen opmaken uit het onderzoek van de botten."

Hoe zij aan haar eind is gekomen, is speculeren. "Heel moeilijk te zeggen", weet Roefstra, "maar eerlijk gezegd word ik wel triest bij de gedachte hoe zij is gevonden. Ze is als het ware in een veel te klein graf gepropt en daarna voor altijd vergeten, want over de grafkuil werd gewoon een akker aangelegd. Ze is verdwenen in de anonimiteit."