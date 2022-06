Hardrijders Grootebroek zorgen voor onveilige situatie: 'Gemeente doet al jaren niks'

Er rijden te veel mensen harder dan toegestaan door de Overstort in Grootebroek. Een doorn in het oog voor Ingrid en haar buurtgenoten. "Ik strijd hier al jaren voor verbetering, het is onveilig en de gemeente doet al jaren niks", aldus Ingrid.

Hoewel de maximaal snelheid dertig is, rijden veel mensen harder. "Het is een toegangsweg tot de wijk. Veel mensen rijden hier snel naar huis, omdat bijvoorbeeld het eten al klaar staat", vertelt Ingrid. Volgens haar is ook de brede weg een uitnodiging om het gas net even dieper in te trappen dan mag. "Er liggen wel drempels, maar dat zijn meer verhogingen. Je kan er ook met 80 overheen", aldus Ingrid. Tekst gaat verder onder de video.

Hardrijders zorgen voor onveilige situaties - NH Nieuws

Het wordt volgens de buurt niet duidelijk genoeg aangegeven dat je maar dertig mag. "We willen graag dat er groot op het asfalt wordt neergezet '30'. Nu valt het te weinig op, doordat automobilisten bij het inrijden van de wijk ook een fietspad moeten oversteken. Ze kijken dan naar de fietsers en zien het bordje niet", merkt Ingrid op. Bij het uitrijden is het volgens Ingrid net iets duidelijker. "Ik denk dat veel mensen zich bij het uitrijden pas realiseren: 'Oh, ik mocht maar 30?' Ja, dan is het te laat." Volgens haar is oversteken op de drukke weg ook lastig. "Er zit een basisschool en een kinderopvang in de wijk, waardoor veel kleine kinderen moeten oversteken", ziet Ingrid. Het zou volgens haar een goede oplossing zijn om ook een aantal zebrapaden te plaatsen. "Veel ouders moeten hun kinderen naar school brengen, omdat het te onveilig is. Maar ook ouderen hebben moeite met oversteken." Buurt bijeenkomst Vanavond is er een buurtbijeenkomst waar de wethouder van verkeer met de buurtbewoners in gesprek gaat. Verwacht wordt dat hier ruim vijftig mensen aanwezig zullen zijn. Het probleem speelt namelijk al langer, eerder voerde de straat actie onder de naam '30 is zat'. De gemeente geeft aan pas na de bijeenkomst vragen over de problemen te willen beantwoorden. Verhuisplannen Al 33 jaar woont Ingrid aan de Overstort, en de laatste vier jaar hiervan voert ze actie namens het comité '30 is zat'. Ze heeft vorig jaar haar verhuisplannen in de ijskast gezet, omdat ze eerst de straat veiliger wil maken. "Ik verhuis niet voordat de gemeente eindelijk de straat veiliger maakt." Volgens haar verschuilt de gemeente zich achter de smoes dat ze geen geld hebben voor een herinrichting van de Overstort. "Ondertussen leggen ze wel een grote speeltuin aan en bouwen ze een nieuwe wijk." Ze vindt het jammer dat dit al zo lang op de agenda staat maar er niks mee gebeurt.