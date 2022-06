Omwonenden van nog te bouwen 'Oekraïnewijkje' in Eemnes willen andere indeling

Wat de gemeente betreft, valt er zeker te praten over een andere opzet van het wijkje. Het zijn immers de bewoners die de veertig woningen straks maximaal vijf jaar voor hun deur hebben staan. Over één ding valt niet te onderhandelen en dat is het aantal appartementen. Dat laat wethouder Theo Reijn van Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting duidelijk weten. "Dat is niet bespreekbaar."

Het oorspronkelijke idee is om de 32 appartementen voor Oekraïense vluchtelingen - het merendeel van hen zit nu in kerkelijk centrum De Wel - te realiseren aan de achterkant van het al jaren braakliggende terrein. De acht tiny houses voor één tot twee personen zouden als buffer moeten dienen voor de omwonenden, zodat zij niet tegen grotere woningen aan zouden kijken. "En het is bedoeld om integratie te krijgen", benadrukt de Eemnesser bestuurder.

Eerste schetsen

Maar uit eerdere overleggen met de omwonenden blijkt dat zij niet zo gelukkig zijn met deze bedachte indeling. Naast een inloopbijeenkomst begin juni in het Huis van Eemnes is Reijn bijvoorbeeld ook langs geweest bij de groep bewoners die dit wijkje voor hun deur krijgt.

Toen zijn onder meer de eerste schetsen gedeeld en toegelicht. Tijdens deze ontmoetingen zijn de nodige zorgen aan het licht gekomen, waaronder de parkeergelegenheid, het behoud van het groen en de afstand van de tijdelijke woningen tussen de bestaande woningen.

Anders dan in 2018

Voor het plan van het zogeheten Oekraïnewijkje is veel steun. Dit in tegenstelling tot het idee van begin 2018 toen de gemeente op hetzelfde terrein tijdelijke noodwoningen wilde realiseren voor statushouders. Over de komst van de twee- en driekamerappartementen voor de huidige vluchtelingen zijn de meesten het eens. Opvallend genoeg zijn het de tiny houses voor starters uit Eemnes die het discussiepunt vormen.

Komende maandag ontmoeten de twee partijen elkaar weer om te praten over een andere stedenbouwkundige opzet van deze kavel. Hierna gaat de gemeente aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. In juli, het streven is de vierde, bespreekt de gemeenteraad dit plan voor het buurtje waar maximaal plek is voor tachtig personen. Hoewel het college aan zet is in deze kwestie geeft de politiek dan de wensen en bedenkingen door.

September

Inmiddels hebben Eemnes en woningcorporatie De Alliantie een intentieovereenkomst gesloten. Deze loopt tot 31 juli. Vóór die datum moet duidelijk zijn hoe het tijdelijke wijkje eruit komt te zien. Het is de bedoeling dat de eerste schop in september de grond ingaat, zodat dit najaar nog de woningen gerealiseerd zijn.

Wat steeds terugkeert in de gesprekken met de bewoners is de vraag wat er na die periode van maximaal vijf jaar nou echt gaat gebeuren. In de komende periode kan onderzoek gedaan worden naar de mogelijke ontwikkelingen op dit deel van de Barbeelstraat en de noordkant. Wat kan en wil Eemnes aan deze kant van de gemeente bouwen?