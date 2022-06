AZ wijst top 4 als doelstelling aan, huurlingen lijken uitgespeeld

Op de eerste training viel verder op dat Jordy Clasie nog ontbrak. De middenvelder moest de uitnodiging van de voorselectie van Oranje afslaan vanwege een schop in de wedstrijd tegen Vitesse in de play-offs. "Daar is hij voor behandeld, maar is niet klaar om maximaal belast te worden."

Ondanks dat de selectie nog niet een dusdanige kwaliteitsimpuls heeft gekregen, houdt AZ hetzelfde doel als vorig jaar voor ogen. "Top vier", zegt Jansen resoluut, die overigens niet van een overbruggingsjaar wil spreken. Afgelopen seizoen eindigde AZ als vijfde in de eredivisie en wist de ploeg in de play-offs alsnog Europees voetbal veilig te stellen. "Het was een voldaan seizoen. Dat heeft puur met de gewonnen play-offs te maken."

Een aantal spelers keerden ook weer terug van hun verhuurperiode. Ferdy Druijf (KV Mechelen), Kenzo Goudmijn (Sparta en later Excelsior) en Joris Kramer (Go Ahead Eagles) zouden weer op het veld moeten staan. "Er gebeurt het nodige achter de schermen", zegt Jansen over het drietal dat ontbrak. Kramer stond wel even op het trainingsveld, maar is ook bezig met een transfer.

Ook Mo Taabouni lijkt uit te mogen kijken naar een nieuwe club, want hij stond eveneens niet op het trainingsveld. Timo Letschert is inmiddels in een uitzichtloze situatie belandt, want de verdediger traint niet mee met het eerste en Jong AZ.

Voorbereiding

Over twee weken vertrekt AZ op trainingskamp naar Epe (van 4 t/m 9 juli). Daar staan oefenduels met PAOK Saloniki en Olympiakos Pireaus op het programma. Vervolgens wacht over precies een maand (21 juli) de eerste ontmoeting in de Conference League tegen Tre Penne uit San Marino of Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina.