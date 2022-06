Grote drukte op Noord-Hollandse wegen blijft uit, boeren trekken naar Stroe

Vlak voor het protest van start moet gaan vertelt minister Van der Wal, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de stikstofkaart waar het vandaag allemaal om draait, bij BNR dat de kans groot is dat de kaart nog wordt aangepast.

"Is dit het gebied, moet het gebied iets groter? Iets kleiner? Zijn dit de juiste reductiepercentages, zijn er gebieden waar dit niet haalbaar is en ga je schuiven met andere gebieden?" Uiteindelijk is deze kaart representatief voor de totale 50 procent waarmee de uitstoot moet worden verminderd in 2030.