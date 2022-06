De Noord-Hollandse boeren trekken terug naar de boerderij: 'Morgen begint het werk gewoon weer'

Terwijl er nog steeds tienduizenden boeren in Stroe zijn, begint voor sommige alweer de lange weg terug. Zo ook voor de Texelse boeren. Ze vertrokken gister om 21.00 van Texel, sliepen bij een boer in Benningbroek, kwamen aan in Stroe en konden meteen weer omkeren. "We moeten toch de laatste boot weer halen", zegt Robbin Veurend, die zelf een melkvee bedrijf heeft op het eiland. Voor de Noord-Hollandse boeren die wel op het terrein aankwamen voelt het een beetje als een 'festivalsfeer'. "Er heerst een fantastisch gevoel van saamhorigheid, maar we zijn hier natuurlijk niet voor de gezelligheid", weet de Benningbroekse melkveehouder Kees de Boer.