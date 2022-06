↩️ KIJK TERUG: Boeren trappen af met groot protest in Schermerhorn

De boeren voeren weer actie. Morgen, tijdens de landelijke demonstratie in Stroe, worden 30.000 boeren verwacht. Vanavond is er al een voorproefje in Schermerhorn bij Alkmaar. Noord-Hollandse boeren komen hier om een protesttekst te verlichten – leesbaar in het donker – vanuit de lucht. De boodschap? Die weten we pas vanavond om 22.00 uur.

Vanavond is de actie opnieuw tegen het stikstofbeleid en andere beperkende regels. De boeren stellen er nu "helemaal klaar mee te zijn" en laten op deze ludieke wijze van zich horen. NH Nieuws is vanavond live bij de actie: verslaggever Daan Visser bekijkt de voorbereidingen en spreekt de boeren over hun zorgen.

Al vanaf 20.00 uur zijn de boeren bezig de trekkers goed neer te zetten. "Best nog een werk", aldus organisator en melkveehouder Ad Baltus. "Elke trekker moet precies goed op de lijnen van de letters komen te staan." 150 trekkers zijn nodig om de boodschap volledig te verlichten, Baltus hoopt dat genoeg boeren zullen aansluiten.

Boer Ingrid de Sain uit Schellinkhout is één van de 'verlichters', samen met haar man en dochter. Ze vertelt gepassioneerd over haar bedrijf: "Wij zijn meer dan voedselverzorgers, we zijn ook landbeheerders. We letten in ons werk overal op, dus ook op dierenwelzijn en de natuur." Door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet maakt ze zich zorgen over de toekomst van het bedrijf: "De sector staat van alle kanten onder druk. Wij hebben honderd melkkoeien en een opvolgster. We willen dat de volgende generatie ook een toekomst krijgt."

Eerdere actie In 2020 reden de trekkers ook al over het Schermhorense veld uit protest tegen het stikstofbeleid. Destijds luidde de verlichte boodschap: 'NH <3 Boeren'. Het stelde een positieve en trotse actie voor, om te laten zien "dat we trotse boeren zijn, dat we van ons mooie Noord-Holland houden en er alles aan doen om het bestaan van onze bedrijven", aldus de organisatoren destijds.

