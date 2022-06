Youssef (4) krijgt elke week bezoek van de VoorleesExpress

Lekker boeken lezen op de bank en af en toe een spelletje tussendoor: Youssef kijkt elke week uit naar de komst van vrijwilliger Laura. Maar bij de VoorleesExpress Hilversum kunnen ze nog wel wat extra voorlezers gebruiken. "Dit is zo leuk om te doen, je ziet kinderen vooruitgaan in taal."

Elke vrijdagmiddag komt Laura op bezoek bij Youssef. Zijn ouders komen uit Egypte en spreken niet dagelijks Nederlands met hem. "Het doel van de VoorleesExpress is het voorkómen van een taalachterstand bij jonge kinderen," vertelt projectleider Henrieke Abrahamse. "Er wordt vaak gesproken over laaggeletterdheid, maar deze kinderen zijn gewoon een nieuwe taal aan het leren."

"Zullen we beginnen? Wat heb ik meegenomen vandaag?" vraagt Laura Oostra aan Youssef. Ze heeft een tas met boeken en spelletjes bij zich. "Welke doen we eerst?" Youssef wijst een boek met een tijger aan. "Die is nieuw, die eerst!"

Youssef heeft energie voor tien. Af en toe maakt hij een paar grote sprongen op de bank en schuift dan weer aan naast Laura. "Het is soms lastig om z'n aandacht vast te houden", vertelt Laura. "Dan doen we even een spelletje tussendoor en daarna is er weer concentratie voor een boekje."

Al na een paar weken ziet ze vooruitgang bij Youssef. "Hij kent steeds meer woorden en ook zijn uitspraak gaat vooruit", vertelt Laura. De moeder van Youssef is dan ook blij met het voorlezen. "Ja, het is fijn dat Laura ons helpt", zegt Layla Shehata. "Ik spreek niet goed Nederlands en ik kan mijn kind niet voorlezen. Laura is heel belangrijk voor mij."

En wat maakt voorlezen nou zo belangrijk? "Het is de makkelijkste manier om taal te stimuleren", aldus Henrieke. "In Nederland hebben we zoveel prachtige kinderboeken. En schrijftaal is veel rijker dan spreektaal. Dus als je kinderen een andere woordenschat wil meegeven, is dit een fijne manier. En het is natuurlijk supergezellig."