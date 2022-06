Roep om actie groeit na ernstig ongeluk op platform Schiphol: medewerker zwaargewond

Een medewerker van afhandelingsbedrijf Viggo is zondag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op het platform van Schiphol. De vrouw werd aangereden door een ambulift van Axxicom, een voertuig dat gebruikt wordt om passagiers met een fysieke beperking het vliegtuig in te helpen. Het gebrek aan veiligheid op het platform van Schiphol is al jaren een doorn in het oog van vakbond FNV, welke opnieuw oproept tot meer maatregelen.

Een ambulift van Axxicom op Schiphol - Schiphol

De medewerker liep zondag na afloop van haar dienst op het platform naar de terminal van Schiphol. Daar is zij toen aangereden door de bestuurder van het ambulift-voertuig. Collega's van de vrouw schoten haar direct te hulp. Een ambulance heeft de medewerker naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt inmiddels niet meer gevreesd voor haar leven, zo blijkt uit een brief die haar werkgever Viggo onder personeel heeft verspreid. De veiligheid op het platform van Schiphol staat al een aantal jaar hoog op de agenda van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), maar er is nog nauwelijks sprake van verbetering. De inspectie constateerde vorig jaar opnieuw meerdere incidenten waarbij te hard gereden werd, routes illegaal worden afgesneden door onder vliegtuigvleugels te scheuren en het blokkeren van noodvoorzieningen. Angstcultuur Ongelukken en schade worden bovendien lang niet altijd gemeld. Volgens vakbond FNV komt dat mede door een angstcultuur. Medewerkers die bijvoorbeeld betrokken raken bij een botsing waarbij een vliegtuig schade oploopt, zouden hun baan niet zeker meer zijn of worden gestraft door hun leidinggevende. Volgens de bond speelt de werkdruk een grote rol bij incidenten op de luchthaven.

Het schiet ook maar niet op met de maatregelen die getroffen zouden kunnen worden, zoals het delen van apparatuur en voertuigen door de afhandelingsbedrijven. Nu zijn er nog acht afhandelingsbedrijven met eigen voertuigen, die vaak kriskras door elkaar staan op de luchthaven en het risico op een ongeluk vergroten. De voertuigen worden ook vaak bestuurd door onervaren medewerkers. De ILT stelt ook voor om geen nieuwe afhandelbedrijven meer toe te laten en juist het aantal terug te brengen. Toch is het Viggo vorig jaar gelukt om als nieuw bedrijf op Schiphol te afhandeling van Transavia voor haar rekening te nemen. Medewerker gevallen Joost van Doesburg, campagneleider bij FNV Schiphol, werd door de luchthaven op de hoogte gebracht van het ongeluk van afgelopen zondag. Hij vindt dat zowel de arbeidsinspectie als de ILT er onderzoek naar moet doen. "Er moet onderzocht worden of werkdruk opnieuw een rol heeft gespeeld", zegt Van Doesburg tegen NH Nieuws. Als voorbeeld noemt hij een ongeluk dat vorige week is voorgevallen. Een Boeing 737 liep vertraging op door een cateringtruck van Gate Gourmet die te laat was. Een cateringmedewerker stond onder grote druk om het toestel snel te voorzien van eten en drinken, en viel toen van grote hoogte op het platform en naar een ziekenhuis gebracht. Of de ILT een onderzoek is gestart naar het ongeluk met de ambulift, was volgens een woordvoerder nog niet bekend.