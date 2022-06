Meisje zwaargewond na botsing met auto in Onderdijk en met traumaheli naar ziekenhuis

Meerdere ambulances, brandweer en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeluk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is nog onduidelijk.

Ter hoogte van de Pastoor van Santestraat in Onderdijk stak het meisje de weg over en werd aangereden. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Mogelijk hebben meerdere mensen het ongeluk zien gebeuren. De automobilist is aangehouden en woord verhoord door de politie.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

