Deze Noord-Hollandse initiatieven lopen (bijna) vast door regels van gemeenten

Stel je voor: je hebt het goede voornemen om iets voor je buurt of dorp te doen. Maar jouw initiatief wordt tegengewerkt door ingewikkelde regels van de gemeente, of je kunt maar geen vergunning krijgen. Het overkwam drie Noord-Hollanders: "Je wordt fijngemalen door alle beren op de weg."

Michael van Meer heeft er bijna genoeg van. Hij is al meer dan twee jaar bezig om een tijdelijke BMX-baan neer te leggen in zijn woonplaats Zaanstad. Inmiddels heeft hij al vijf verschillende terreinen voorgesteld, maar de gemeente Zaanstad heeft voor de baan − gewoon een paar pallets en wat zand, zoals Van Meer het noemt − nog steeds geen toestemming gegeven. "Je hoort nooit wat er wel kan, maar alleen wat er niet kan", klaagt hij.

Voor het eerste voorstel − een braakliggend terrein in zijn buurt in Zaanstad − kreeg Van Meer geen vergunning. Later probeerde hij het oude voetbalveld van Zaan90. Die club is gefuseerd en er wordt niks meer met het veld gedaan. "Ik kreeg eerst toestemming om met een paar pallets een baan aan te leggen, heb daarna zes weken op de vergunning gewacht en kreeg op de laatste dag een mail dat het toch niet doorging."

Over de communicatie met de gemeente is Michael al helemaal niet te spreken. "Ik heb alle wethouders gebeld en ben alle instanties afgegaan, maar heb geen wethouder aan de lijn gehad. Als je wethouder van sport bent en iemand neemt een initatief, dan ben je op z'n minst een antwoord verschuldigd."

Het valt hem op dat er twaalf jaar geleden niet alleen meer ruimte beschikbaar was, maar ook meer behulpzaamheid vanuit de gemeente. "In die tijd maakte de ambtenaar de weg vrij om te kijken wat er ging gebeuren. Nu is het enige verhaal beheersing, veiligheid en risico's."

Vorig jaar werd Bolten door de gemeente teruggefloten omdat het terrein van Zaailand in een 'geurzone' ligt: een gebied waar een nare geur te ruiken is. Nu werkt Bolten samen met de gemeente aan een nieuw project maar dat gaat niet altijd even soepel. "De gemeente heeft een hele andere werkwijze. Zij gaan van te voren eindeloos praten over de onmogelijkheden en gaan pas beginnen als alles bekend en berekend is. Dat proces duurt zo lang dat er aan het eind nog maar een paar mafkezen over zijn die het willen uitvoeren."

Zeepkistenrace Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee merken ze ook dat hun gemeente een stuk strenger is geworden. Aad van der Wel organiseert al sinds 1987 de zeepkistenrace en hoewel hij in die tijd ook vergunningen moest aanvragen, zijn de eisen de laatste jaren strenger geworden. "Het gebrek aan vertrouwen vind ik het irritantst."

Bij de zeepkistenrace rijden de deelnemers in een zelfgebouwd wagentje, met minstens drie wielen, de heuvel af. Toen een ambtenaar ooit aan Aad vroeg hoeveel cc een zeepkist heeft, met andere woorden, hoe veel vermogen de motor van een zeepkist heeft, werd het hem duidelijk hoe weinig de gemeente uit handen wil geven. "Ze nemen geen enkel risico."