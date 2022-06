Weten hoe geletterd je zelf bent: Groot Goois Dictee laat het je testen (en met een doel)

Pakweg één op de acht mensen heeft veel moeite met lezen en schrijven en dat aantal neemt - opvallend genoeg - eerder toe dan af: laaggeletterdheid onder mensen is een groot probleem. Het speelt overal: van West-Friesland tot 't Gooi. Sterker nog: Hilversum is van onze provincie een van de uitschieters waar laaggeletterdheid een groot probleem is. Het raadhuis van Hilversum vormt daardoor vanavond het decor van het Groot Goois Dictee.

"En dat vooral omdat we zien dat het een heel groot probleem is", vertelt Raymond Serré op NH Radio. "Het is echt schrijnend als je ziet dat mensen bijvoorbeeld wel snappen als er 'wc' staat, maar moeite hebben met het woord 'toilet'. Dat is natuurlijk een extreem geval, maar er zijn ook veel gevallen van mensen die zich wel goed verstaanbaar kunnen maken, maar als het even wat ingewikkelder wordt doen ze alsof ze het goed begrepen hebben. Vervolgens lopen ze later tegen de grootste problemen aan. Met medicijnen van de dokter bijvoorbeeld of formulieren van de Belastingdienst."

"Sommige prominenten lopen soms met een boog om me heen, omdat ze liever niet meedoen. Dat is ook omdat ze zelf wel weten dat ze soms niet helemaal goed lezen en schrijven"

Het grootste probleem is niet alleen dat laaggeletterden de teksten niet begrijpen, maar vooral ook dat mensen die wel goed geletterd zijn steeds moeilijkere taal gebruiken. "Het wordt wat dat betreft steeds schrijnender", vertelt Raymond.

Aanval op hooggeletterden

Het Groot Goois Dictee vraagt vanavond aandacht voor het probleem. Dat gaat verder dan alleen het dictee waarmee deelnemers proberen zo min mogelijk taalfoutjes te maken. "We vragen echt aandacht", aldus Raymond.

Dat gebeurt onder meer met een tekst over het steeds moeilijkere taalgebruik. "Het verhaal van het dictee is eigenlijk een aanval op hooggeletterden, zoals politici, die met hun steeds moeilijkere taalgebruik het steeds moeilijker maken voor mensen die het minder goed begrijpen. Dat is de rode draad door het verhaal."

Aan het dictee doen lokale Gooise prominenten mee, zoals onder meer een oud-wethouder. "Het grappige is dat sommige prominenten soms met een boog om me heen lopen, omdat ze maar hopen dat ik ze niet vraag. Dat is ook omdat ze zelf wel weten dat ze soms niet helemaal goed lezen en schrijven", vertelt Raymond. "Maar er doet bijvoorbeeld ook iemand mee die meer aan zulke dictees meedoet en er echt heel goed in is. Waar jij en ik trots zijn als we dertig foutjes hebben, maakt hij er bijvoorbeeld maar één."

Geld ophalen

Het dictee zelf is leuk, maar de aandacht voor het goede doel - en dan vooral het ophalen van geld - is het allerbelangrijkst. "We maken vanavond pas bekend hoeveel geld we hebben opgehaald, maar ik kan wel al verklappen dat het een nieuw record is. Het is meer geld dan de afgelopen jaren. En er komt nog meer binnen. Dat is echt heel fijn."

Het Groot Goois Dictee wordt vanavond gehouden in de raadszaal van de gemeente Hilversum. Het dictee start om 20.00 uur. Meedoen kan in de raadszaal zelf als je dat aandurft, maar ook vanuit huis: NH Nieuws zendt het hele dictee live uit.