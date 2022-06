De Peiling: ik maak me zorgen over het oplopend aantal corona besmettingen

Het aantal corona-besmettingen loopt weer op: 3.500 besmettingen per dag. In vergelijking, met een maand geleden, ligt het aantal besmettingen drie keer zo hoog. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Nog geen reden voor paniek, maar misschien wel reden om extra op te letten. Maak jij je zorgen over het oplopend aantal corona besmettingen?