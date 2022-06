Kolencentrales mogen harder draaien, maar in Amsterdam blijft de wolkenfabriek uit

Na 25 jaar kwam er eind 2019 een einde aan de kolencentrale aan de Hemweg in Westpoort. Dat de Hemwegcentrale opnieuw wordt opgestart is uitgesloten: sinds de sluiting is de centrale voor een groot deel ontmanteld. "De kolenband is deels weg en ook de kabel naar het elektriciteitsnet is verwijderd", vertelt woordvoerder Melanie Poort van Vattenfall. "De komende jaren wordt de centrale gesloopt."

De kolencentrale aan de Hemweg, bij Amsterdamse kinderen ook wel bekend als de 'wolkenfabriek', stootte jaarlijks 3,3 megaton CO2 uit en werd door het kabinet gesloten om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet betaalde eigenaar Vattenfall 52,5 miljoen euro voor de voortijdige sluiting. Nederland telt momenteel nog vier werkende kolencentrales; in Geertruidenberg, de Eemshaven en twee op de Maasvlakte.

Overigens opende in de zomer van 2020 naast de Hemwegcentrale een biomassacentrale. Afgelopen februari werd bekend dat die centrale tegen de afspraken in snoeihout uit het buitenland verstookt.