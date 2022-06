Donyell Malen heeft eigen voetbalveldje: eerste balletjes getrapt op Wieringen

Of het net zo populair wordt als de Cruyff Courts is nog even afwachten, maar Westerland heeft in ieder geval de primeur met het Donyell Malen-voetbalveldje. De international poseerde maandag voor het eerst bij 'zijn' veldje. Het is de plek waar de geboren Wieringer voor het eerst een balletje trapte. Inmiddels speelt Malen voor Borussia Dortmund en in het Nederlands Elftal.

Het idee voor het trapveldje komt van de speeltuinvereniging De Kwettertuin van Westerland. Toen bleek dat de gemeente het gebied wilde herinrichten was de grote wens van de hele buurt dat het trapveldje zou blijven, vertelt Steve Jonas van De Kwettertuin. "We zijn supertrots op Donyell. Hij is hier vlakbij geboren, met een bal op zijn voet," lacht Jonas. "Toen we op zoek ging naar een naam voor het veldje besloten we het naar hem te noemen."

Jonas: "Alle eer gaat naar mijn vrouw Marga hoor. Zij heeft contact gelegd met de moeder van Donyell. Maar voor Donyell is het ook belangrijk. Hij heeft hier de eerste balletje getrapt. Donyell heeft zelf gezegd dat hij het veldje zou kopen als er ooit wat anders zou komen. Het trapveldje moest en zou blijven van hem. Helaas kon Donyell niet bij onthulling zijn op Koningsdag zelf, maar gisteren was hij er toch nog even om te poseren."

Warme band

Donyell Malen startte zijn carrière bij VV Succes in Hippolytushoef. "Hij was 5 jaar oud toen hij met zijn opa hier naar de club kwam", vertelde zijn eerste voetbaltrainer Sietzo IJzer al eerder aan NH Nieuws. "Het viel meteen op dat hij goed kon voetballen. Je ziet het aan hoe ze omgaan met de bal."

Donyell Malen is nog erg trouw aan zijn eerste club op Wieringen. Op de 'Gerard Klaver Tribune" van VV Succes heeft Donyell ook al eerder een stoel gekocht. Ook komt de international regelmatig terug voor officiële gelegenheden. De warme band verklaart trainer IJzer als volgt: "Dat zal wel iets Wierings zijn."