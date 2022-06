Rob Cerneus jr. zet de familietraditie voort in Warder

Midden in de polder van Warder ligt het zelfgebouwde atelier van Rob Cerneus junior. Het is net af en Cerneus maakt er zijn werk. Hij is beeldhouwer, schilder en tekenaar. Rob laat zich inspireren door zijn omgeving. Zo maakte hij vorig jaar het kunstwerk Veenus, dat nu op de Dijk in Warder staat.

"Het meisje met de groene kaplaarzen is geïnspireerd op mijn eigen vrouw en misschien wel op ieder meisje dat hier in de polder rondloopt. Met haar grote laarzen stapt ze onbekommerd het land in. Ze is de verbeelding van het landschap en hoe we met het water leven."

Kunst dicht bij de mensen

Cerneus heeft zijn talent en gedrevenheid niet van een vreemde. Zijn vader is de vorig jaar overleden kunstenaar Rob Cerneus sr. Hij was bekend om zijn grote productie, zijn beeldhouwwerken staan in het hele land, maar ook van de kunstrubriek die hij jarenlang had in het programma 'Van Zuks Dus', waarin hij met ongebreidelde energie de kunst in de provincie op de hak nam. Cerneus jr: "Mijn vader maakte grappige filmpjes, hij had een enorme bak energie en deed de gekste dingen, maar hij maakte kunst ook toegankelijk. Dat hij kunst dicht bij de mensen bracht, is een grote verdienste."

Nog lang niet klaar

Om de herinnering aan zijn vader levend te houden, vormde Rob het oude atelier van Cerneus sr in Monnickendam om tot expositieruimte. Jonge kunstenaars krijgen de kans om daar hun werk te laten zien en eren op die manier ook de oude kunstenaar.

Rob jr. werkt in zijn eigen atelier gestaag verder: "Het is een oergevoel, ik kan niet anders. Er zit nog zoveel ruw materiaal in mijn ziel, ik ben nog lang niet klaar."