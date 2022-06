NL V Voor Monique bestaat er geen afval: met een creatieve draai maakt ze unieke interieurs

Wie met een ander oog naar afval kijkt ziet geen rommel maar mogelijkheden om het als grondstof te gebruiken. Monique Dickhaut adviseert bedrijven wat ze kunnen doen met hun afval. Met een beetje creativiteit kun je lappen stof en behang weer gebruiken om je interieur op te frissen.

Ooit werkte Monique bij een woninginrichter in Aalsmeer en adviseerde klanten over mooie stoffen en behang. En ieder jaar moest daarbij gekozen worden uit de nieuwste collecties want de modetrends wisselden elkaar snel af. En steeds vaker nam het ongemak bij Monique toe. Want ze zag hoe elk seizoen dure stoffen- en behangboeken in de container terecht kwamen. Het moest anders! Tekst gaat door onder de foto

Monique zegde haar baan op en begon aan een avontuur met een eigen bedrijf. Een onderneming die liet zien dat je met al dat afval heel goed een ruimte kon inrichten. Vol overtuiging gaat Monique het stalenboek van een stoffenleverancier te lijf en bedenkt ter plekke wat je met de verschillende stoffen nog kunt doen.

Maar een boterham verdienen met haar idealisme bleek lastig. "Ik ben toen van oude stoffen heel veel kussens gaan produceren, zo van O dat moeten we redden uit de container", zo blikt Monique terug . "Vinden jullie dat net zo mooi als ik?, Nou dan moet je flink je best doen om al die kussens te verkopen". Tekst gaat door onder de foto

Inmiddels is de ontwerpster op de goede weg en adviseert ze vooral bedrijven wat de mogelijkheden zijn van hergebruik van hun afval. "Ik moest aan de stoffenleverancier toestemming vragen om de afgedankte stalen te hergebruiken. Nu kijken we samen hoe bijvoorbeeld partijen afgekeurde stoffen opnieuw gebruikt kunnen worden". De impact daarvan is vele malen groter dan het redden van stalen met voorbeeldstoffen uit de container. Als het aan Monique Dickhaut ligt moeten we bij het inrichten van ons huis, ons minder laten leiden door de modetrends. "Ik heb het gevoel dat iedereen hetzelfde interieur heeft. Een paar jaar geleden moest alles grijs en nu is dat industrieel met groen". Ze wil mensen laten zien dat het anders kan. Oud en nieuw combineren. "Het moet van mij uniek zijn met een persoonlijk tintje." Tekst gaat door onder de foto

Hergebruik heeft nog te veel een stoffig en oubollig imago, aldus de ontwerpster. "Hergebruik moet hip worden!" Juist de steeds wisselende modetrends zorgen voor heel veel afval. Omdat het niet lang mee hoeft te gaan is kwaliteit en degelijkheid niet meer belangrijk. Er is nog een lange weg te gaan maar Monique Dickhaut geeft al vast het goede voorbeeld.