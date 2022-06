Ruud (25) uit Rijsenhout helpt Oekraïense koster uit Irpin aan nieuw dak boven hoofd

Inmiddels is de 25-jarige Ruud Langeveld uit Rijsenhout weer thuis, maar een week geleden stond hij nog een dak te repareren in het belegerde Irpin, Oekraïne. Nu de stad is heroverd op de Russen zijn de meeste gevluchte inwoners van de stad teruggekeerd. Irpin is grotendeels verwoest en daarom stapte Ruud in de auto om te helpen met het herstel van de stad.

Ruud Langeveld (vierde van links) voor het huis waar ze aan hebben gewerkt - Ruud Langeveld

"Ik wilde al heel lang wat doen en toen de kans zich, via een christelijke organisatie, voordeed om met een groep Nederlanders naar Oekraïne af te reizen heb ik geen moment getwijfeld", vertelt Ruud aan NH Nieuws. "Toen de oorlog begon dacht ik meteen: 'waarom werk ik hier zo hard, terwijl mijn hulp ergens anders veel harder nodig is?'". Op 10 juni kwam Ruud aan in Polen, waar hij werd opgehaald door twee Oekraïners. Zij brachten hem en zes andere mannen naar de stad Irpin, een plaats net buiten Kiev. De stad werd begin maart aangevallen door de Russen: "Irpin ligt onder vuur en wordt voortdurend beschoten. De vliegtuigen laten constant bommen vallen", vertelt een inwoner van de stad voor de camera van de NOS. Op onderstaande afbeeldingen is te zien hoe Ruud de stad Irpin aantrof, zo'n anderhalve week geleden. Tekst loopt verder onder afbeeldingen.

Irpin is verwoest door de Russen Ruud Langeveld

Irpin is verwoest door de Russen Ruud Langeveld Volgende

Wijken compleet verwoest "Toen wij de stad binnenreden zag je dat wijken compleet verwoest waren. Je ziet hier en daar nog wel een muurtje staan, maar de meeste woningen zijn met de grond gelijk gemaakt. Ook kun je de kogelgaten in de muren zien zitten", zegt Ruud. Op beelden is te zien hoe de situatie half maart is in de straat waar Ruud even later een dak staat te repareren. Tekst gaat verder onder video.

De straat waar Ruud Langeveld heeft gewerkt, stond half maart in lichterlaaie - NH Nieuws

De groep ging met een vrij concreet doel richting het oosten: het dak van het huis van een koster moest vervangen worden. Voor de oorlog woonden in het huis drie gezinnen. Voor de koster en zijn vrouw, hun dochter en een neef was de vrijstaande woning hun thuisbasis. De drie gezinnen sloegen op de vlucht voor de Russen, en lieten hun woning achter. Maar zoals voor honderden, misschien wel duizenden gebouwen in de wijk geldt, heeft ook hun huis flink te lijden gehad onder het oorlogsgeweld. Ruud weet dat een aantal van hen onderdak hadden gevonden in Duitsland. "Maar zij zijn inmiddels weer thuis", vertelt hij.

Werkzaamheden aan het dak in Irpin, Oekraïne Ruud Langeveld

Ruud Langeveld (vierde van links) reisde af naar Oekraine om te helpen met wederopbouw Ruud Langeveld Volgende

Terrassen in Kiev Tijdens zijn periode in Oekraïne is Ruud ook een dag in hoofdstad Kiev geweest, wat een surreële ervaring was: "Terwijl ze aan de oostkant van de stad aan het vechten waren, zaten er in de binnenstad mensen op het terras. Toch merk je dat er een bepaalde sfeer hangt", aldus Ruud. Dat gevoel bleek achteraf niet onterecht. Tijdens zijn bezoek aan de stad zouden twee raketten zijn onderschept.

Quote "Je weet dat je hulp nog jaren nodig is" Ruud Langeveld

Van tevoren was afgesproken dat Ruud en de groep een week zouden blijven. Maar waar ze in eerste instantie op zaterdagavond weg zouden gaan, keerden zij vrijdagochtend al terug. Door concrete dreigingen werden ze eerder weg gebracht. "De man die ons bracht werd tussendoor ook gebeld met waarschuwing dat wij echt moesten vertrekken." Toch wilde Ruud blijven: "Tuurlijk is het lekker om weer naar huis te gaan, onze klus zat er op. Maar je weet dat je hulp in principe nog jaren nodig is. We zijn daarom nu aan het kijken of we een andere groep die kant op kunnen sturen. Zelf twijfel ik nog wel om dan ook mee te gaan", besluit Ruud.