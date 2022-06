'Geen bewijs voor needle spiking in Nederland'

Er is in Nederland tot nu toe geen bewijs gevonden dat iemand is gedrogeerd met een naald. Dat blijkt uit een onderzoek dat de politie uitvoerde naar ongeveer dertig mogelijke gevallen van het zogeheten 'needle spiking'.

Dat meldt nu.nl. "In geen enkel geval is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof is geïnjecteerd", zegt de politie tegen de nieuwssite. De politie startte een onderzoek na meerdere meldingen van mensen die, vaak in het uitgaansleven, dachten gedrogeerd te zijn.

Hoewel er tot op heden geen bewijs is gevonden, kan nog steeds niet met zekerheid worden gezegd dat needle spiking écht niet voorkomt. De Amsterdamse politie meldde eerdere dat het de afgelopen maanden een 'handvol' meldingen had ontvangen over drogering met een naald. Ook toen werd daar geen bewijs voor gevonden: slachtoffers meldden zich veelal uren later waardoor niet meer kon worden vastgesteld of iemand echt was gedrogeerd.

Het Trimbos-instituut plaatste vorige maand al vraagtekens bij de meldingen. Dat mensen zich niet lekker voelen tijdens het uitgaan kan namelijk ook andere redenen hebben, zoals alcohol, stress of vermoeidheid.