FC Volendam en Achraf Douiri breken contract open

De geboren Amsterdammer maakte afgelopen onder trainer Wim Jonk zijn debuut in het eerste elftal. In de in totaal elf duels die hij speelde, maakte Douiri twee doelpunten. Vooral zijn treffer in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht was belangrijk; FC Volendam won daardoor met 1-0. Vanwege een blessure kwam hij de laatste anderhalve maand niet meer in actie.