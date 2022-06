Explosieven Opruimingsdienst onderzoekt Bentley in Diemen

De Explosieven Opruimingsdienst heeft vanavond onderzoek gedaan bij een geparkeerde auto bij het winkelcentrum in Diemen. Volgens een politiewoordvoerder was er een 'verdacht voorwerp' aangetroffen. Uiteindelijk bleek het niet om een explosief te gaan.

Het lijkt erop dat het voorwerp onder de auto, een Bentley Bentayga met een nieuwprijs van ruim 270.000 euro, lag of bevestigd was. Vanwege het onderzoek was een deel van de Ouddiemerlaan zeker vier uur afgezet.

Zo'n tien minuten later werd de brandweer om ondersteuning gevraagd. Ook is er een ambulance en een leidinggevende van het ambulancepersoneel opgeroepen. Bewoners werd rond 20.30 uur gevraagd naar binnen te gaan.

Met een explosievenrobot werd de auto benaderd. Ook zette een EOD'er met bompak een zogenoemde jammer neer. Daarmee werden wifi-signalen geblokkeerd. De EOD'er heeft daarna onder meer onder de auto gekeken en de deuren geopend.

Veilig

Rond 21.30 uur leek de situatie veilig. Twee EOD'ers zonder bompak aan hebben de auto nogmaals bekeken en foto's gemaakt. Daarna werden alle spullen ingepakt. Er stond een kraanwagen van de politie klaar, maar de auto hoefde niet weggesleept te worden. Vermoedelijk heeft de eigenaar den Bentley zelf verplaatst, want de auto was om 22.00 uur verdwenen.

De politie liet daarna via Twitter weten dat het niet om 'explosief materiaal' ging. Wat het wel was blijft onduidelijk. "In het kader van het onderzoek zeggen we niet wat voor voorwerp het wel was", laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten.