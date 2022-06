RIVM houdt bijeenkomst over ultrafijnstof voor bezorgde omwonenden Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer en het RIVM organiseren op maandag 4 juli een bijeenkomst voor omwonenden van Schiphol die vragen hebben over ultrafijnstof. Gisteren werd bekend dat de kans op hart- en vaatziekten, en ontwikkelingsproblemen bij ongeboren kinderen in de buurt van de luchthaven groter kunnen zijn dan elders in het land.

Het officiële rapport werd gisteravond vrijgegeven door het RIVM, maar een deel lekte gisterenochtend al uit. Het RIVM deed onderzoek in 30 gemeenten rondom Schiphol. Daaruit bleek dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegtuigen rond de luchthaven mogelijk kan leiden tot nadelige effecten op het hart- en vaatstelsel en de ontwikkeling van het ongeboren kind. 'Mogelijk' Het RIVM houdt in het rapport een slag om de arm wat betreft de conclusies: "Omdat er heel weinig eerder onderzoek is gedaan, is onderzoek bij andere grote (internationale) vliegvelden wel nodig om de conclusies verder te kunnen verstevigen." Bijeenkomst Omdat de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt, veel vragen verwacht van haar inwoners, wordt er een bijeenkomst georganiseerd met het RIVM. Op maandag 4 juli zijn is iedereen die dat wil welkom vragen te stellen over het ultrafijnstofrapport aan het RIVM. Wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken benadrukt dat de gezondheid van de inwoners van zijn gemeente zijn prioriteit hebben (het artikel gaat verder onder video):

Het RIVM kan veel gezondheidsklachten niet met zekerheid toekennen aan de uitstoot van vliegtuigen. Zo is er niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer effect heeft op het zenuwstelsel of diabetes veroorzaakt. "Met uitzondering van een mogelijk effect op sterfte aan hartritmestoornis, zijn er geen aanwijzingen dat mensen eerder overlijden als zij jarenlang aan ultrafijnstof van vliegverkeer blootstaan", aldus het RIVM. Niet gerustgesteld Theo Vink uit Spaarnwoude en omwonende van de Polderbaan draait het liever om: "Er is niet voldoende wetenschappelijk bewijs om een relatie te onderbouwen, maar ook niet om aan te tonen dat het géén invloed heeft." Vink is niet gerustgesteld door het RIVM. "De onzekerheid baart me het meeste zorgen. Laten we ons dan verder verdiepen in wat wél nodig is en wat aantoonbaar is."

In een eerder rapport werd al duidelijk dat de concentraties ultra fijnstof vooral hoog waren in de gebieden waar veel gestart werd, zoals bij de Aalsmeerbaan waar Mirella Visser woont. "Toen zagen we ook al zorgelijke conclusies. Dus ja, wij zijn verontrust. Maar ik moet eerst het hele rapport zien", zegt Visser tegen NH Nieuws. "Ik wil weten hoe ze dit berekend hebben. Het kan best zijn dat ze deze conclusies over het hele gebied rondom Schiphol trekken, en dat dat dan relatief uitgemiddeld wordt. Voor mij zijn dit soort algemene conclusies echt onvoldoende, daarvoor zijn wij inmiddels te veel specialist", aldus Visser.

