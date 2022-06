📣 Doe mee aan ons onderzoek naar het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort

Nog een dikke week en dan gaat in Zandvoort het gevreesde nieuwe parkeerbeleid in. In het hele dorp wordt dan betaald parkeren ingevoerd. Maar wat betekent dit voor jou?

NH Nieuws doet onderzoek naar de gevolgen voor de Zandvoorters. Moet je straks langer op zoek naar een parkeerplek? Of ver lopen om weer thuis te komen?

Om een antwoord te krijgen op die vragen, hebben we jouw hulp nodig. We willen je als Zandvoorter vragen in de komende periode een aantal keer een korte vragenlijst in te vullen, bestaande uit twee of drie vragen. We sturen deze op verschillende dagen: denk bijvoorbeeld aan een normale dag, een warme dag en tijdens een druk weekend. Zo krijgen we een goed beeld van de gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid.

Meld je aan!

Je kunt je inschrijven via onderstaand formulier. Dit kan tot aanstaande vrijdag (25 juni). Daarna ontvang je ook de eerste vragen. Zo hebben we een beter beeld van de huidige situatie.

Let op: We zijn vooral op zoek naar Zandvoorters uit het centrum, de Admiralenbuurt of Parkbuurt en Nieuw-Noord die meerdere keren in de week de auto gebruiken.

Deel dit bericht vooral met andere Zandvoorters. Hoe meer deelnemers, hoe beter het beeld is dat we kunnen krijgen van de gevolgen van het nieuwe beleid.

Het kan zijn dat het formulier niet goed zichtbaar is op mobiel. Klik dan hier om het formulier in te vullen in een ander scherm.