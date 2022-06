De bibliotheek levert eerste hulp bij taalvragen: "Kom langs, we helpen je graag verder"

Bij de bibliotheek in Hilversum krijgen ze aan de balie vaak te maken met laaggeletterdheid. En dat is een groot probleem, zien ze. Dorinde Witsel: "Als je bijvoorbeeld de bijsluiter van medicijnen niet kunt lezen, kan dat slecht zijn voor je gezondheid."

"We hadden laatst een vrachtwagenchauffeur aan de balie. Prima baan, hij verdient z'n eigen kost," vertelt Dorinde Witsel van Bibliotheek Hilversum. "Alleen de maatschappij verandert en hij kan nu zijn eigen tachograaf niet meer uitlezen. Dat was altijd eenvoudig, maar nu zou hij misschien zijn baan kunnen verliezen omdat hij niet goed kan lezen en schrijven."

Het is maar één voorbeeld en zo zijn er velen. "Hier in de bibliotheek kun je terecht met allerlei taalvragen. Wij kijken dan hoe we iemand het beste kunnen helpen," vertelt Dorinde. "Soms is dat individueel met een maatje en soms is dat in een groep, bij een taaltafel. Of we verwijzen iemand door naar een onderwijsinstantie."

In Hilversum ligt het percentage laaggeletterdheid hoog, boven het landelijk gemiddelde. "Mensen denken vaak dat het in 't Gooi wel meevalt en dat laaggeletterdheid een probleem is van de grote steden. Daar speelt het natuurlijk ook, maar ook hier kunnen we er niet omheen," aldus Dorinde.