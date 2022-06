Nog even nagenieten van eerste Julianapop in twee jaar tijd: "Was een superfeest"

Niet alleen voor de bezoekers was het weer fantastisch, ook voor de mensen die het festivalterrein moesten opbouwen was het fijn dat het zonnetje scheen. "We hebben een jaar gehad dat we in de regen aan het opbouwen waren en dan ben je echt beduidend minder productief dan in de zon", zo zei Mitsy Haeck van Julianapop eerder tegen NH Nieuws.

Aangezien op de vorige locatie huizen zijn gebouwd, werd het festival nu opgetuigd op een grasveld aan de Zuiderhaaks, tegenover de oude locatie zo'n paar honderd meter verderop.

Bekijk hieronder een uitgebreide reportage van onze mediaparter Regio Noordkop: