Helpt wielershirt uit Alkmaar profrenners aan tourzege?

De JumboVisma wielerploeg rijdt de komende Tour de France in shirts van het Alkmaarse bedrijf Agu. Profrenners als Primoz Rogliz, Wout van Aert en Steven Kruijswijk mogen niet in de gebruikelijke gele shirts rijden, omdat die teveel op de gele trui lijken. Daarom is een shirt ontworpen met daarop details van schilderijen van Hollandse Meesters als Rembrandt, Van Gogh en Vermeer.

tourshirt uit Alkmaar - NH Nieuws

Het nieuwe tourshirt is in samenwerking met de profrenners gemaakt. Ze hebben geoefend in windtunnels en onder barre omstandigheden. Vooral op het gebied van aerodynamica en hitteregulatie zijn weer stappen gemaakt, zegt directeur Bjorn Jeunissen van Agu in het ondernemersprogramma Pak An Doen. Ook pretendeert het Alkmaarse bedrijf de snelste wielerhelm te hebben ontwikkeld.