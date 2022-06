Droom komt uit voor Joost: een tiny house-project in de gemeente Medemblik

Na drie jaar zuchten en steunen, lijkt het er van te komen. Een tiny house-project in de gemeente Medemblik. "De gemeente staat ervoor open, daar zijn we heel blij mee", aldus Joost Botman, één van de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers Joost en Lynn uit Wervershoof en 't Rijpje - Joost Botman / Aangeleverd

En dat gebeurde niet zomaar ineens. Joost Botman (28) uit Wervershoof woont sinds 2019 in een tiny house in de tuin van zijn ouders, en is sindsdien op zoek naar een geschiktere locatie. Samen met zijn vriendin Lynn Tesselaar (25) uit ’t Rijpje heeft hij grootse plannen. Kansrijke locatie "Na een lange zoektocht hebben we eindelijk een locatie op het oog", verklapt Botman. Om welke locatie het gaat, wil hij (nog) niet bekendmaken. "We willen laten zien dat wonen en natuur samen kunnen gaan, en dus niet voor elkaar hoeven te wijken." De bomen die er nu staan, bepalen de kavelgrens waarop de tiny houses worden geplaatst. Op dit stuk grond kunnen er elf verrijzen. "Samen met de natuurorganisaties maken we een plan, waarmee we gaan onderzoeken of de vogelpopulatie én biodiversiteit kan toenemen als we er wonen. Deze zomer hopen we dat plan te kunnen afronden. Het zou fantastisch zijn als we dit jaar al van start kunnen gaan."

Quote "De reacties stromen binnen. Tientallen mensen hebben al een berichtje gestuurd" Lynn Tesselaar, eén van de initiatiefnemers

Nu zoeken ze buren en medebeheerders voor hun wijk, die de naam 'Koeteldijk' draagt, om een eerbetoon te brengen aan de West-Friese roots van de initiatiefnemers. Er wordt volgens Tesselaar hierop enthousiast gereageerd: "De reacties stromen binnen en lopen enorm uiteen. Tientallen mensen hebben al een berichtje gestuurd. Van jong tot oud, zelfs gezinnen met kinderen zijn hierin geïnteresseerd." Het project biedt ook mogelijkheden. Als voorbeeld noemt Botman een vergelijkbaar project in Koedijk (Alkmaar). "Met 11 huishoudens heb je in principe 11 oranje, 11 grijze en 11 groene afvalbakken nodig. Maar sinds deze maand zetten ze er in Koedijk slechts twee aan de straat. Dit omdat ze kijken naar manieren hoe ze afval beter kunnen hergebruiken en gescheiden kunnen inleveren. Daar willen we ook naartoe. Om te denken in oplossingen en niet in problemen", zo klinkt het ambitieus.