Huizen komt 10 miljoen tekort voor grote wensenlijst om wijk op te knappen

Pak gevaarlijke situaties voor fietsers en auto’s aan, zorg voor beduidend meer parkeervoorzieningen en plaats betere verlichting. Zo gaat het wensenlijstje van de inwoners van de wijk Stad en Lande in Huizen nog wel even verder. Grote vraag is alleen of Huizen de grote opknapbeurt van deze buurt kan bekostigen, nu blijkt dat de gemeente 10 miljoen euro tekort komt om alles te realiseren.

De ambities van de gemeente en de inwoners om Stad en Lande een goede facelift te geven zijn groot. Deze zijn zo groot dat de budgetpagina al lang is opgehouden, terwijl het verlanglijstje nog even doorgaat. Om de wijk te verlevendigen, zo als de wens is, is iets meer dan 20 miljoen euro nodig. Huizen heeft net boven de 10 miljoen euro voor dit project op de plank liggen, maar komt dan nog bijna de helft - om precies te zijn 9.942.534 euro - tekort.

Riool op de schop

Het vervangen van het riool in dit deel van de gemeente staat al jaren in de planning. Als de straat dan toch open moet, is dat - net zoals in veel andere gemeenten - een mooie aanleiding om andere problemen aan te pakken. Denk daarbij aan het beter of anders inrichten van wegen en de aanleg van meer groen. In 2019 is al afgestapt van het idee om deze wijk aardgasvrij te maken mede doordat er zorgen waren in de buurt.