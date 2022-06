Zwarte Piet in Volendam blijft duivels dilemma: "Er moet wat aangepast worden"

De maan schijnt nog lang niet door de bomen, maar in Volendam is er al wild geraas na een brief van de gemeente. Volgens BVNL staat er in de brief dat de gemeente wil dat de intocht moet worden aangepast en er in de toekomst nog maar 15 zwarte pieten zijn tijdens de intocht. "Wildwestverhalen", zegt Johan Bond die zegt niets te weten van een brief. Wel moet er wat veranderen volgens de voorzitter van het Sinterklaascomité.

In Volendam bestaat 'Het Sint-Nicolaas Comité' en 'Stichting tot behoud van de Sint-Nicolaas traditie'. Beide organisaties verzorgen de intocht van Sinterklaas in Volendam. De gemeente zegt aan beide een brief te hebben gestuurd, maar wil niet ingaan op de inhoud van de brief. Volgens Bond is er geen sprake van een brief met een voorstel, aanwijzing of suggestie van de gemeente over het uiterlijk van Piet. Wel is er volgens hem overleg over de veiligheid van de intocht. Volgens hem beslissen de comités over het uiteindelijke uiterlijk van Piet en niet de gemeente. Maar wat er ook wordt gekozen, onvrede zal er zeker zijn.

Een Piet die liever anoniem wil blijven kent de brief die BVNL aanhaalt. "Er zijn al pieten die zijn gestopt of willen stoppen", zegt hij. Volgens hem zijn er meer vrijwilligers die niet meer mee willen doen als Piet niet zwart kan blijven.

De dag voor pakjesavond vliegen oliebollen, eieren, vuurwerk en visafval door de lucht. Het is de reactie van boze Volendammers op de markt als Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een spontane demonstratie in het dorp wil houden. De boodschap van de Volendammers is duidelijk zwarte piet moet zwart blijven en de demonstranten zijn niet gewenst. "We zitten niet te wachten op een clash met een groepering die verhard", zegt Johan Bond van het Sinterklaas Comité Volendam over KOZP. Bond is bang dat er bij toekomstige intochten misschien weer een demonstratie komt.

"Als wij het traditioneel doen is er ook een kans dat ouders niet komen vanwege eventuele escalaties." Vorig jaar werd de intocht in Volendam op het laatste moment afgelast door nieuwe coronamaatregelen. Hierdoor schorste KOZP een eerder aangekondigde demonstratie in het dorp. Toen er toch een kleine Sinterklaasoptocht werd gehouden kwam KOZP met een spontane demonstratie die hardhandig gestopt werd.