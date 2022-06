De Peiling: Ganzenjacht is de enige oplossing tegen de overlast

Ganzen zorgen voor veel problemen in onze provincie en door overpopulatie wordt het alleen maar erger. Opgegeten oogst en uitwerpselen op groenten, waardoor verkoop hiervan vrijwel onmogelijk is. In West-Friesland is het ganzenprobleem zelfs zo groot, dat er gekeken wordt naar een oplossing tegen de overpopulatie. Zou ganzenjacht misschien de oplossing kunnen zijn?

Telersnetwerk Vollegrondsgroente is gesubsidieerd om deze oplossing te zoeken. Het idee is dat er een integrale aanpak komt, waardoor de populatie van de ganzen aan wordt gepakt en weidevogels meer ruimte krijgen. Dat is hard nodig, want de schade voor een bedrijf kan oplopen tot 100.000 euro per jaar. Een andere oplossing tegen de overlast van deze vogels, is het afschieten van de dieren. Dit gebeurt onder andere al in Haarlem.

Voor- en nadelen

Voordelen van deze ganzenjacht is dat het makkelijk en snel gebeurt. De dieren blijven weg en kunnen zich niet meer voortplanten, waardoor de populatie snel slinkt. Toch valt niet iedereen te spreken over deze aanpak. Omwonenden hebben last van dode ganzen in hun tuin, stank door de rottende vogellijken, schrikken van de harde schoten en bovendien is deze methode niet bepaald diervriendelijk.

Denk jij dat de ganzenjacht de enige oplossing is tegen de overlast of kan het ook anders?