Laat die Noordas maar komen

Volgens Rob Post, voorzitter van de ondernemersvereniging in Amsterdam-Noord (VEBAN), moet er geïnvesteerd worden in een Noordas: "Er moet niet alleen gebouwd worden voor woningen, maar ook voor ondernemers." Ondernemers die de oversteek al maakten zien dat ook wel zitten. Al moet de 'Noordse identiteit' wel de boventoon blijven voeren: "Er heerst hier een soort Berlijnse sfeer, veel ruimte voor creativiteit", zegt Joni Uhlenbeck, CEO van De Roos Advocaten.

Noordanker

Volgens de VEBAN is er in Amsterdam-Noord ruimte voor zo'n 600 000 m2 kantoorvloer. Waarom die kantoren er moeten komen? "Het is goed voor de werkgelegenheid in Noord. Het is altijd goed voor een stadsdeel als er een goede mix tussen wonen en werken is", zegt Post.

Hoe het gebied eruit moet komen te zien heeft Post al over nagedacht. Als het aan hem ligt krijgt de Noordas een ankerachtige vorm: die begint bij metrohalte Noord, aan het Buikslotermeerplein en loopt via het Noorderpark richting het water en buigt daar aan twee kanten opzij: "Dan heb je rechts Noordoost en Noordwest, dat zijn gebieden zijn waar genoeg ruimte is voor inovatie, nieuwe industrieën die met moderne energiebehoeftes bezig zijn."