95 vluchtelingen uit overvol Ter Apel ondergebracht in hotel Haarlemmermeer

Een hotel in Haarlemmermeer biedt sinds kort plek voor in totaal 95 vluchtelingen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer zojuist.

Waar dit weekend werd gesproken over 80 vluchtelingen, biedt een hotel op dit moment dus al plek voor 95 mensen. De woordvoerder laat de naam en plaats van het hotel in het midden.

Gastvrije hoteliers

Haarlemmermeer is, op Amsterdam na, de gemeente met de meeste hotelbedden van Nederland en dus worden de hotels vaker ingezet in tijden van nood. Zo werden er eerder 600 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en waren hoteliers bereid kamers beschikbaar te stellen voor coronapatiënten.

Ter Apel

Er is al maanden een structureel tekort aan opvangplekken in Nederland. Het aanmeldcentrum in Groningen is overvol. Om het te ontlasten is gemeenten gevraagd om extra opvangplekken te regelen. Andere plaatsen in Nederland die een steentje bijdragen zijn Wormer, Geleen en Ommen.