Ruim 50 'gouden bruidsparen' uit Stede Broec eindelijk in het zonnetje gezet

Ze hebben er lang op moeten wachten, de bruidsparen die in 2020 hun 'gouden huwelijksfeest' mochten vieren. Niet alleen gooide corona roet in het eten als het ging om feestjes, cadeautjes, etentjes en recepties. Ook de traditionele huldiging door de burgemeester viel in duigen.

Maar donderdagmiddag was het dan toch eindelijk zover. In het theater 'Het Postkantoor' in Bovenkarspel werden de 'gouden bruidsparen' alsnog in het zonnetje gezet. Want vijftig jaar getrouwd zijn, dat is niet niks.

Burgemeester Ronald Wortelboer richtte zich dan ook tot alle 50 echtparen, en sprak ze persoonlijk toe. Zo passeerden onbetaalbare momenten uit 1970 de revue. Zoals de Engelse rock-en popgroep The Beatles, die op 10 april dat jaar uit elkaar ging. Maar ook sporthoogtepunten werden belicht, namelijk het jaar waarin het Feyenoord van Rinus Israël, Coen Moulijn en Willem van Hanegem als eerste Nederlandse club de Europa Cup I zou winnen.

Lovend

Verder werden ze getrakteerd op een gezellige, muzikale theatermiddag. Zangeres en musicalster Maaike Widdershoven, bekend voor haar rol van Maria in de musical 'The Sound of Music', trad op.

Daarna kon er onder het genot van een hapje en drankje met elkaar worden nagepraat. De reacties waren zonder meer lovend. "Het was een gezellige middag, iedereen was enthousiast. Ook het optreden viel in de smaak. Een geslaagd jubilieum, zo weer na corona."