Ook meer loon voor winkelmedewerkers van See Buy Fly op Schiphol

Schiphol en de vakbonden FNV en CNV sloten begin deze maand al een akkoord over extra toeslagen en betere werkomstandigheden voor het grondpersoneel, onder wie de beveiliging.

Bovenop de salarisverhoging krijgen de See Buy Fly-medewerkers meer reiskostenvergoeding, extra feestdagentoeslagen en een maandelijkse bijdrage van 25 euro voor sport.

See Buy Fly-winkels op Schiphol een uur dicht vanwege staking

