Dijklander Ziekenhuis houdt coronabesmettingen in de gaten: geen extra maatregelen

Het coronavirus wint opnieuw terrein in Noord-Holland. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid houdt zelfs rekening met een zomercoronagolf. Hoe bereidt het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend zich voor?

Ondanks dat het aantal coronabesmettingen in Noord-Holland weer in de lift zit, valt de situatie in West-Friesland nog mee. In de afgelopen zes dagen kwamen er 31 positieve testuitslagen bij het RIVM binnen. Mogelijk zijn dat er meer, maar laat niet iedereen zich nog na een positieve thuistest testen bij een GGD-locatie.

Op dit moment liggen er in het Dijklander Ziekenhuis in totaal 12 patiënten met corona, verdeeld over de twee locaties in Hoorn (4) en Purmerend (8). Er liggen geen coronapatiënten op de ic-afdeling. "Deze aantallen verschillen per dag. Coronapatiënten moeten verpleegd worden in isolatie. In Purmerend is een ruime kamer ingericht als corona-afdeling, omdat we daar een beperkt aantal eenpersoonskamers hebben", legt woordvoerder Klarianne Roseboom uit aan NH Nieuws/WEEFF.

De meeste van deze patiënten hebben onderliggend lijden en daarnaast corona. "De instroom van patiënten die vanwege alleen corona worden opgenomen, is laag."

Is er bezorgdheid?

Maakt het Dijklander zich dan toch zorgen, gezien het feit dat het aantal besmettingen weer toeneemt? "Ook nu houden we rekening met alle mogelijke scenario's. We zullen de situatie op de voet blijven volgen. Ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel én personeelstekorten in de zorg leiden uiteindelijk weer tot nieuwe uitdagingen. Dat is bij een griepgolf niet anders."

Gisterochtend werd de regionale situatie en de situatie in het ziekenhuis nog besproken. Daar kwamen volgens Roseboom geen knelpunten uit. "We houden goed in de gaten wat er om ons heen gebeurt. Vooralsnog zien we geen reden om extra maatregelen in te zetten, los van die we al hebben."

Roseboom zegt dat het Dijklander Ziekenhuis in de 'startblokken' staat, mocht het moment – de verwachte nieuwe coronagolf – zover zijn. Het ziekenhuis heeft zich de afgelopen jaren 'goed voorbereid' op eventuele nieuwe coronagolven. "We hebben voor elk scenario plannen klaarliggen en die kunnen we in werking stellen als dat nodig is. Zodoende konden we vorige week in heel korte tijd al de corona-afdeling inrichten."