Ouders doodgeschoten Sammy Baker zien opties voor strafzaak na tik op vingers Paauw

Kort na het incident beweerde Paauw in Het Parool dat één van zijn agenten 'door de verdachte met een mes in zijn vest was gestoken'. De ouders van Baker zijn woedend over die uitspraak. Volgens hen beïnvloedde Paauw daarmee het onderzoek en probeerde hij te voorkomen dat de agenten in kwestie zouden worden vervolgd.

De 23-jarige Baker werd op 13 augustus 2020 door de politie doodgeschoten in een binnentuin van de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. Dat gebeurde nadat hij in verwarde toestand verkeerde en met een mes tegen zijn keel rondliep.

De ouders maakten de zaak aanhangig bij de Nationale Klachtencommissie Politie, die de ouders afgelopen weekend in het gelijk stelde. "Wij zijn de klachtencommissie dankbaar voor wat die heeft besloten", vertelt moeder Justine Seewald-Krieger. Met de uitspraak hopen ze sterker te staan in eventueel nieuwe juridische procedures.

"Het sterkste argument is compleet verzwakt. Voor mij bestaat het niet meer", zegt vader Kai Baker. "Alles wat dit (het schieten red.) rechtvaardigt, of de manier waarop ze dit proberen te rechtvaardigen, is weg. Er is geen reden om te schieten. Hij was opgegeven als vermist, hij had medische hulp nodig en hij was niet agressief."

De ouders zijn in afwachting van het onafhankelijk rapport van een politiewetenschapper en een psychiater. Dat rapport komt naast het al bestaande rapport van de Rijksrecherche. Naar aanleiding van die resultaten beraden de ouders zich op juridische stappen. "We wachten het werk van de experts af en daarna starten we een civiele zaak", aldus Seewald-Krieger.

Baker: "Voor mij staat niet alleen de deur open voor een civiele zaak. Dit is een strafzaak voor mij."