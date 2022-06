Topsprintster Jamile Samuel geniet van de power van haar lichaam

Atletiek laat op allerlei disciplines zien waar het menselijk lichaam toe in staat is. En dat zijn vaak geweldige prestaties. Toch kent de moeder der sporten ook duistere kanten, zoals doping en de discussie over kledingvoorschriften. In aflevering 3 van 'De Schoonheid van de Sport' komt dit allemaal aan bod en spreekt NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman met vele Noord-Hollandse prominenten uit de atletiekwereld.

Zo komen topsprintster Jamile Samuel, polsstokhoogspringer Menno Vloon en speerwerpster Lisanne Schol aan het woord. Zij vertellen wat zij de schoonheid van atletiek vinden, maar zij geven ook openhartig aan wat hun visie is op doping en de discussie over kledingvoorschriften. "Dat vind ik heel erg, want dat zou geen vraag mogen zijn."

De balans tussen resultaat en vermaak

De zesdelige serie 'De Schoonheid van de Sport' gaat over de balans tussen resultaat en vermaak. Waar elke week een andere sport centraal staat. In aflevering 1 ging het over voetbal, aflevering 2 over vechtsport en deze uitzending staat in het teken van atletiek.

De uitzending kan je morgenavond (maandag) op de tv van NH zien om 17.10 uur en wordt daarna elk uur herhaald. En ook kan je de gehele aflevering terugvinden op deze site.