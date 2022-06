Jubileumconcert van gay-mannenkoor Manoeuvre: "Mix tussen ABBA en Con te partirò"

Het Amsterdamse gay-koor bestaat drie decennia. Voor die gelegenheid houden de vijftig mannen een jubileumconcert, met nummers als 'Dancing Queen' en 'I Wanna Dance With Somebody', maar ook klassieke nummers komen voorbij. "Je verenigen en je als groep laten zien was dertig jaar geleden belangrijk en nu nog steeds."

Het concert bestaat uit een repertoire met klassieke muziek en popmuziek. "Een goede mix tussen ABBA en Con te partirò", zegt Bart Antonissen. Hij zit ongeveer vijf jaar bij het koor. "Ik zocht een hobby", zegt hij. "Ik ben niet zo van de fitness, en ik kan ook niet heel goed zingen, maar in het koor vind ik het echt heel leuk." Voor hem betekent zijn lidmaatschap een groep hebben waar hij helemaal zichzelf kan zijn. "En hiermee kan ik ook een boodschap uitdragen en aan de buitenwereld laten zien dat ik gay ben. Mag ook best."

"Vroeger stonden we heel stil op het toneel, met strakke blikken. Nu zijn we ook wel van de dansjes", vertelt Rob Bergmans, voorzitter van Manoeuvre Gay Men's Chorus. "Gaat nog niet altijd even lekker, maar het is wel leuk om te doen."

"Uit de kast komen is één ding. Uit de kast blijven en laten zien dat je er bent, dat is iets anders"

Voor Bergmans geldt ongeveer hetzelfde. "Uit de kast komen is één ding. Uit de kast blijven en laten zien dat je er bent, dat is iets anders." Het 'laten zien dat je er bent' vindt hij vooral belangrijk, net als Antonissen. "Zichtbaar zijn helpt in de acceptatie en de tolerantie van anderen. Ook helpt het mensen die nog misschien wel in de kast zitten. We zeggen daarmee: durf jezelf te zijn."

Van alle tijden

Toen de groep werd opgericht in 1992, konden homoseksuele mensen nog niet trouwen. Pas in 1997 werd dit gelegaliseerd. "Verenigen en je als groep laten zien was dertig jaar geleden belangrijk, maar nu ook. Dat is iets van alle tijden en dat moet je blijven onderhouden", zegt Bergmans. "Ik ben echt trots op waar we vandaar komen, wat we nu doen en hoe we kijken naar de toekomst, dus dit concert is ook heel bijzonder."