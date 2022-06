Honderden mensen naar verbindend Japan Festival: "Moeilijk om Nederlandse vrienden te maken"

Het Japanfestival trok gisterenmiddag massa's mensen naar het Stadshart in Amstelveen. Het evenement is hét feestje waar de Japanse cultuur wordt gevierd, bewonderd en gepromoot. En dat vinden veel mensen interessant, blijkt uit de honderden bezoekers die vanuit alle hoeken van het land kwamen. Ook NH Nieuws nam een kijkje.

"Ik kom zelf uit Japan en mijn dochter heeft ook een Japanse achtergrond, dus ik wil haar iets van de cultuur laten zien", vertelt een bezoekster. Achter haar werkt het meisje geconcentreerd Japanse lekkernijen weg. Die zijn er genoeg en veel bezoekers geven dan ook toe stiekem vooral voor het eten te komen. "Ik vind de ramen het lekkerst", lacht een van oorsprong Japanse vrouw die al een paar jaar in Nederland woont. Ze vertelt overdonderd te zijn door de mensenmassa.

Quote "Ik voel me echt betrokken bij de Nederlandse samenleving nu" Bezoekster Japanfestival

"Ik dacht dat er vooral veel Japanse mensen zouden zijn, maar er zijn nog meer Nederlandse mensen. Ik heb het heel erg naar mijn zin en voel me echt betrokken bij de Nederlandse samenleving nu", zegt ze. Bij de foodkraampjes staan lange rijen. Een kok is druk in de weer met kipspiesjes en een frituur. "Ik maak karaage", legt hij uit. "Dat is gefrituurde kip. Ik prik ze op een stokje, want zo eten ze het ook op een Japans festival."

Amstelveen is dit weekend niet voor niets het toneel van het Japanfestival. De Japanse gemeenschap is namelijk de op één na grootste expatcommunity in de gemeente. Op dit moment wonen er ongeveer 1.600 Japanners in Amstelveen. Bijna een kwart van de Japanners in Nederland woont in Amstelveen.

Kunst en kaligrafie Maar er is nog veel meer te doen dan de Japanse keuken proeven. Een paar Japanse vrouwen leert bezoekers vandaag Japanse vormen van kunst, zoals Mokuhanga, ofwel houtsnijkunst. De kunstenares heeft een aantal houtsnijwerken gemaakt die kinderen mogen gebruiken om stempels mee te maken. Aan de andere kant van de tent leert een groep geïnteresseerden Japanse kaligrafie. Middenin de menigte loopt een oerhollandse Japan-fan in Kimono. Hij heeft de dag van zijn leven. "Ik vind bijna alles leuk aan Japan: van animatieseries tot traditionele kunsten als zwaardvechten en houtsnijkunst", deelt hij zijn ervaring.

Het Japanse Bloesempark in het Amsterdamse Bos trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Amstelveen. De gemeente kreeg de 400 kersenbloesembomen in 2000 van de Japanse Women’s Club in verband met het jubileum van 400 jaar Japan – Nederland. Het was een hele klus om de bomen naar Nederland te krijgen.