Oppermachtig Aalsmeer pakt handbaltitel na walk-over tegen Volendam

De handballers van Aalsmeer hebben de landstitel gepakt. In eigen huis was de thuisploeg met 34-20 te sterk voor Volendam, dat niet bij machte was om een beslissingswedstrijd af te dwingen. Een oppermachtig Aalsmeer kroont zich voor de vierde keer op rij tot kampioen.

Aalsmeer stond in een bomvolle sporthal De Bloemhof al snel even met een man minder. Samir Benghanem kreeg een tijdstraf van twee minuten en daarin scoorde Volendam-doelman Dennis Schellekens twee keer. De Volendammers, die moesten winnen om zicht te houden op de titel, namen daardoor gauw een 3-1 voorsprong. Vanaf het moment dat Aalsmeer weer compleet was, draaide de thuisploeg de achterstand snel om. De tandem tussen Benghanem en Vaidas Trainavicius liep goed en brachten Aalsmeer na een kwartier op 8-6.

Volendam had moeite met het fysiek sterke spel dat Aalsmeer op de mat legde. Het team van de afzwaaiende coach Mark Ortega wist zelf richting de rust moeilijk tot kansen te komen, omdat Aalsmeer de dekking op orde had: 12-8. Tim Bottinga, die veel eerder werd ingebracht dan vorige week, nam zijn ploeg bij de hand en bracht de marge naar drie bij rust: 15-12.

Walk-over

Direct na de pauze liep Aalsmeer verder weg bij de Volendammers: 19-13. Het probleem van de bezoekers was het eenvoudige balverlies in de aanval waardoor het weggecounterd werd door de ploeg van Bert Bouwer. Volendam werd in de eerste fase na rust overlopen door een volwassen spelend Aalsmeer, dat over een hoop wilskracht beschikte: 22-15. Volendam werd alsmaar slordiger en leek de hoop op een goed opgegeven te hebben. Uiteindelijk liep Aalsmeer uit naar een 34-20 overwinning.

Volendam mocht voor het eerst sinds 2013 hopen op de handbaltitel. Na een zinderende wedstrijd vorige week (27-26) leken de ploegen dichtbij elkaar te zitten. Aalsmeer trok het duel in Volendam over de streep en was nu veel te sterk: 34-20. Daardoor is het voor de vierde keer op rij kampioen van Nederland.

