Monnickendam wil ook toeristische trekpleister zijn: 'meer spreiding, minder overlast'

Het fenomeen toerisme bestaat al ruim 150 jaar op Marken en het wordt steeds drukker op het voormalig schiereiland. Maar waar Marken overspoeld wordt door toeristen, slaan veel mensen Monnickendam over . "Daarom moet het toerisme verspreid worden over heel Waterland", zegt Karin Vlug, coördinator van Stichting Promotie Waterland.

Nu het hoogseizoen nadert, weten toeristen Marken weer massaal te vinden, met grote drukte als gevolg. Monnickendam is veel minder bekend onder toeristen. Daar heeft Sebastiaan Bouters van Klompenmakerij Marken wel een verklaring voor. “In Monnickendam is veel minder te doen. Je kunt er goed eten, maar voor de rest is er bijna niks.”

Daar denkt Waterlandsmuseum de Speeltoren heel anders over. Het museum staat namelijk te springen om meer bezoekers. De bussen rijden nu zo door naar Volendam en Marken, maar het museum zou graag willen dat er in de toekomst ook bussen stoppen in Monnickendam.

Verspreiden

Volgens Karin Vlug, coördinator van Stichting Promotie Waterland, moet het toerisme in Waterland verspreid worden. “Alle kernen in Waterland hebben hun eigen unieke punten die het bezoeken waard zijn. Als de toeristen alleen op Marken blijven, komt er nog meer overlast. Er moet een eerlijke verdeling komen, daarom willen we een mooie combinatie maken voor de toerist. Waterland heeft veel te bieden.”